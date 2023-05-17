Merkez Üssü Kahramanmaraş Merkezli Ve 11 İli Etkileyen 7,7 Ve 7,6 Büyüklüğündeki Depremler Nedeniyle Birçok İlde Binlerce Konut Yıkılırken Deprem Sonrası Oluşan İhtiyaç Kahramanmaraş’ta İkinci El Ve Spot Eşya Piyasasını Hareketlendirdi.

Mobilya, Beyaz Eşya Veya Televizyon Gibi Ev Elektroniği Gibi Birçok Ürünün Yer Aldığı Dükkanlarda Şimdilerde Yoğunluk Yaşanırken Vatandaşlar Aradıklarını Bulmakta Zorluk Çekiyor.

Deprem Sonrasında İkinci El Ve Spot Eşya Piyasasının Hareketlendiğini Belirten Spot Ve İkinci El Eşya Satan Esnaflar Deprem Sonrası Talep Patlaması Yaşadıklarını Söyleyerek Fiyatlarda Afaki Artışların Yaşanmadığına Dikkat Çekti.