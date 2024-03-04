Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 26 Şubat – 04 Mart 2024 tarihleri arasında icra edilen operasyonel faaliyetlerde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 104 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 31 şahıs olmak üzere toplam 138 kişi yakalandı. Bu çalışmalarda işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 71 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte Yandan Trafik Ekiplerince Trafik Güvenliğini Olumsuz Etkileyen Ve Gürültü Kirliliğine Sebep Olan 56 Araca Yüksek Sesle Müzik Dinlemekten, 27 Araca İse Abartı Egzozdan İşlem Yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce Kahramanmaraş’ta Genel Güvenlik Ve Kamu Düzenini Sağlamak Amacıyla Suç Ve Suçlularla Mücadele Kapsamında Yürütülen Çalışmalara Kararlılıkla Devam Edileceğine Vurgu Yapıldı.

