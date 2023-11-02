Bu Operasyonlarda Toplamda 633 Gram Esrar, 434 Gram Metamfetamin, 32 Gram Bonzai, 10 Gram Skunk, 1 Gram Kokain Maddesi, 29 Adet Sentetik Uyuşturucu Hap, 8 Adet Ruhsatsız Tabanca Ve 11 Adet Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi.

Kaçakçılıkla Mücadele Kapsamında İse 3 Şüpheli Hakkında Yasal İşlem Yapıldı Ve 60.000 Adet Makaron İle 119 Adet Sikke Ele Geçirildi.

Öte Yandan Trafik Timleri Tarafından Gerçekleştirilen Kontrollerde 30.750 Araç Kontrol Edildi Ve Kural İhlalinde Bulunan 665 Araç Sürücüsüne Toplamda 1.572.899 Tl Trafik İdari Para Cezası Uygulanırken Ayrıca 192 Araç Trafikten Men Edildi Ve Alkollü Olarak Araç Kullandığı Tespit Edilen 7 Kişinin Sürücü Belgesi Geri Alındı.

Göçmen Kaçakçılığı Ve İnsan Ticareti İle Mücadele Kapsamında İse Yol İzin Belgesi Olmadan Seyahat Eden 62 Yabancı Uyruklu Şahsa Toplamda 172.120 Tl İdari Para Cezası Uygulanırken Suça Karışan 10 Kişi Gaziantep Geri Gönderme Merkezine Sevk Edildi.

Pkk/Kck Terör Örgütünün Faaliyetlerini Deşifre Etmek Amacıyla Yapılan Çalışmalarda Bir Kişi Terör Örgütü Propagandası Yapmak Suçundan Adli İşlemlere Tabi Tutuldu. Ayrıca Fetö Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Bir Kişi Yakalanarak Tutuklandı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Tarafından 392 Sosyal Medya Hesabı Ve İnternet Sitesinin Erişimi Engellendi.

