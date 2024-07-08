Elbistan ilçesinde 11 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Şahısların ikametlerinde yapılan arama neticesinde çok sayıda silah ve bunlara bağlı malzemeler ele geçirildi
- 1 adet AK-47 Kalaşnikof Uzun Namlulu Tüfek
- 21 adet Ruhsatsız Tabanca
- 20 adet Av Tüfeği
- 3053 adet (9) mm Tabanca Fişeği
- 670 adet Av Tüfeği Fişeği
- 25 adet Bıçak
- 3 adet Kama
- 1 adet Kılıç
- 1 adet Satır
- 18 adet Gövde
- 17 adet Üst Kapak
- 2 adet Namlu
- 19 adet Şarjör
- Spiral Makinesi
- Matkap Makinesi
- Zımpara
- Silah yapımında kullanılan muhtelif parçalar
Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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