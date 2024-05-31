Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde birçok başarılı operasyona imza atıldı.

Operasyonlar kapsamında Yasadışı kenevir ekimi, uyuşturucu madde kullanma ve izinsiz kazı yapma suçlarından 36 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 206 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Alınan bilgilere göre Uyuşturucu ticareti yapma suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.K. (E-26) yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Ayrıca Pazarcık ilçesinde yapılan operasyonlarda 1 ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek ele geçirildi.

Trafik timleri tarafından 12.526 araç kontrol edilerek, kural ihlali yapan 1.089 sürücüye toplam 1.099.949 TL trafik idari para cezası uygulandı, 64 araç trafikten men edilip alkollü araç kullanan 6 kişinin sürücü belgesi geri alındı.

Ayrıca Kahramanmaraş genelinde suça karışan 8 Suriye uyruklu şahıs yakalanarak sınır dışı edilmek üzere işlemler başlatıldı.

Bu kapsamlı faaliyetlerle Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde huzur ve güven ortamının sağlanmasına büyük katkı sağlamaya devam edeceği bildirildi.