Kahramanmaraş’ın inşası noktasında var gücüyle çalışan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği muhtarlar buluşmasına, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara da katıldı
Ali Kayası Cam Terası’nda, Onikişubat İlçesinde görev yapan muhtarların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ilçe Başkanı kara, muhtarların taleplerini dinleyerek çözüm odaklı istişarelerde bulundu.
Programın ardından Aksu Haber’e konuşan kara, “bu tarz projeler şehrimizi pozitif etkileyecektir.” diye konuştu.