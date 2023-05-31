Dulkadiroğlu Kaymakamlığı Koordinesinde Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlkokullar Arası Futbol Turnuvası Düzenlendi.

Düzenlenen Turnuvaya 16 Takım Katılırken Her Okuldan 12 Öğrenci Olmak Üzere Toplamda 216 Öğrenci Katılım Sağladı.

Finale Yükselen Reşit Gümüşer İlkokulu Ve Aksu İlkokulunun Final Maçı Gerçekleştirilirken Burada Şampiyon Olan Takıma Kupa Ve Çeşitli Hediyeler Verildi.

Burada Bir Açıklama Yapan Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart Öğrenciler İçin Güzel Bir Motivasyon Olduğunu Söyledi.

Dulkadiroğlu Kaymakamı Fatih Çelikkaya İse Öğrencileri Tebrik Ederek Başarılar Diledi.

