İstanbul merkezli İnsa Yapı şehrimizde güçlendirme üzerine çalışan firmaların olmamasından dolayı 15 yıllık tecrübesiyle Kahramanmaraş’ta ofis açarak faaliyetlerine başladı.

Kurulduğundan bu yana güçlendirme proje, statik proje, mimari proje, çelik yapı proje alanında uzman teknik ekiple hizmet veren İnsa Yapı Proje ve saha çalışmaları ile Uygulama alanında deneyimli ekipler ile profesyonel çözümler sunuyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan İnsa Yapı Müdürü İsa Akdemir, İnsa Yapı’nın faaliyetlerinden bahsetti.

Konuşmasının devamında Akdemir, evlerin hangi durumlarda güçlendirme yapılması gerektiğini anlattı.

