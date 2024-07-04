Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karşılıklı açılan boşanma davasında, eşlerden birinin internet bağımlısı olması nedeniyle eşine, evine ve çocuğuna yeterli ilgiyi göstermemesi, Gebze Aile Mahkemesi tarafından kusurlu davranış olarak değerlendirdi.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, taraf vekillerinin istinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddine karar verdi.

Taraf vekilleri bu kez temyiz başvurusunda bulundu ve dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne gönderildi.

Böylelikle, internet bağımlısı eşin; evine, eşine ve çocuğuna yeterli ilgiyi göstermemesi boşanma sebebi olduğu, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından da kabul edilmiş oldu.