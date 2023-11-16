Gazze Şeridi'nin orta ve kuzeyindeki bazı bölgeler İsrail savaş uçakları ve topçuları tarafından yoğun bombardıman ateşine maruz kaldı.

Kentin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi çevresi ve Beyt Lahiye bölgesi savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Hava saldırılarıyla eşzamanlı olarak kentin saldırı altındaki bölgeleri üzerine aydınlatma fişekleri atıldı.

Ayrıca İsrail savaş uçakları, evlerinden ayrılmak zorunda kalan çok sayıda Gazzelinin bulunduğu Orta Petrol İstasyonu adıyla bilinen bölgeyi de vurdu. Saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.