Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kenti ile Megazi Mülteci Kampı'na yönelik saldırılar gerçekleştirdi.

Sağlık kaynakları, İsrail ordusunun Deyr el-Belah'tan yaralıları taşıyan sivil bir aracı hedef alması sonucu aracın içinde bulunan herkesin hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail güçlerinin ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine gece boyu düzenlediği şiddetli hava bombardımanında, çoğu çocuk ve kadın, onlarca kişi öldü ve yaralandı.