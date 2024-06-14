Saldırı sonucunda en az 5 Filistinlinin hayatının kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan el-Bureyc Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi.

Saldırı sonucunda hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinliler Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Aralarında çocuklarında bulunduğu yaralılar tedavi altına alındı.

İsrail’in yine bir apartmanı hedef aldığı hava saldırısı sonucu aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 14 sivil hayatını kaybetti.