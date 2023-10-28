Çatışmaların başladığı tarihten bu yana en yoğun bombardımanı gerçekleştirdiği kaydedilen İsrail ordusunun saldırıları sonrası Gazze'deki tüm telefon ve internet hizmetleri de kesildi.

İsrail'in elektriğini kestiği ve yakıt girişine izin vermediği için karanlığa bürünen Gazze'de gökyüzünü sık sık atılan bombaların ateşi aydınlattı.

İsrail hava araçları yaklaşık bir saat boyunca bölgeye arka arkaya bombalar bıraktı. Bölge sakinleri, İsrail'in başlattığı saldırıların 7 Ekim'den bu yana düzenlenen en yoğun bombardıman olduğunu ifade etti.

Gazze'de 7 Ekim'den beri en yoğun hava saldırısı gerçekleşirken; BM Genel Kurulu, "Acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısında bulunarak çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.