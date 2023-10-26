İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze’yi ağır şekilde vuruyor. Birleşmiş Milletler (BM), İsrail bombardımanı altındaki Gazze'de, 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin yüzde 40'ının çocuk olduğunu duyurdu.

Saldırıların hedefindeki Gazze şehri, 41 kilometre uzunluğunda, 10 kilometre genişliğinde bir bölge. Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olarak nitelendirilen kentte 2 milyondan fazla kişi yaşıyor.

Gazze, 2007 yılından bu yana İsrail ablukası altında ve neredeyse her iki yılda bir İsrail saldırılarına maruz kalıyor.