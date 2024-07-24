İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 292 gündür aralıksız devam ediyor.

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Abasan el-Kebira bölgesini hedef alması sonucu çok sayıda Gazzeli hayatını kaybetti. Filistinliler, hayatını kaybeden yakınlarını göz yaşlarıyla son yolculuklarına uğurladı.

Saldırılar, sivil altyapıyı, sağlık hizmetlerini büyük ölçüde etkiledi. Gazze'de insani kriz derinleşti; gıda, su, ilaç ve enerji gibi temel ihtiyaçlar giderek daha zor karşılanır hale geldi.

Saldırılarda her geçen gün ölü ve yaralıların sayısı artıyor.