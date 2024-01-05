İsrail'in Gazze'ye 90 gündür sürdürdüğü saldırılarda 9 bin 100'ü çocuk, 6 bin 500'ü kadın olmak üzere 22 bin 438 Filistinli öldürüldü, 57 binden fazla Filistinli de yaralandı.

İsrail'in yoğun saldırı, abluka ve işgali altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 2,3 milyon nüfusun 1,9 milyonu zorla yerlerinden edildi.

Dünyanın nüfus yoğunluğu en fazla üçüncü noktası Gazze'de yaşayan Filistinliler, barınmadan yoksun, açlık, kıtlık, hastalık, sağlık hizmeti eksikliği, temiz su yoksunluğu gibi insanlık dışı şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.