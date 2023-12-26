Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yazılı açıklama yaparak Gazze'deki duruma ilişkin bilgi verdi. Kudra, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 250 Filistinliyi öldürdüğü, 500'ünü de yaraladığını belirtti.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 20 bin 674'e çıktığını ifade eden Kudra, 54 bin 536 kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki 141 sağlık kuruluşunu hedef aldığını kaydeden Sözcü Kudra, 23 hastane ile 53 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını vurguladı.