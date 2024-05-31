İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Balah'ta yer alan Bureyc Mülteci Kampı'ndaki Al-Sous ailesine ait apartmana düzenlediği saldırı sonucu 5 sivil öldü, çok sayıda da yaralı olduğu belirtildi.

Bölge sakinleri ve arama kurtarma ekipleri, saldırıda yıkılan binanın enkazı altında arama kurtarma çalışması başlattı.

Öte yandan İsrail’in Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’ndaki es-Sus ailesinin evine düzenlediği saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 10’dan fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.