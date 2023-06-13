İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, bugün 1749 iniş ve kalkış ile havalimanında en yüksek günlük uçuş sayısına ulaşıldığını bildirdi.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 7 Haziran tarihinden itibaren toplam 214 özel jet operasyonuna ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm misafirlerimize iyi uçuşlar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle İGA İstanbul Havalimanı'nın 9 Haziran'da 1594 iniş-kalkış ile tüm zamanların hava trafik rekorunu kırdığı bildirilmişti.