İTÜ Mezunları Kahramanmaraş Dernek Başkanı Serdar Erdoğanyılmaz Tarafından, Deprem Sonrası Uzman Kişilerden Bilgiler Almak İçin Kahraman Şehre Davet Edilen İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Bölüm Dekanları Ve akademisyenler alan ziyareti yaptı.

Heyet, Kahramanmaraş İTÜ Mezunları Dernek Başkanı Serdar Erdoğanyılmaz ve Jeoloji Mühendisi Mehmet Kuruçay öncülüğünde belirlenen alanlarda incelemede bulundu.

Uzman isimler Ağır, orta ve hafif hasarlı binalarda yapılan uygulamaları değerlendirerek neler yapılması gerektiğiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.



