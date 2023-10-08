Ayrıca, Çin sosyal medya platformlarında hızla yayılarak viral haline geldi. Kısa sürede milyonlarca görüntülenen bu video, Çinli turistlerin Türkiye'ye olan ilgisini artırarak Türk turizm endüstrisine önemli bir ivme kazandırabilir. CCTV muhabirinin İstanbul’un tarihi mekanlarında Kapalı Çarşı ve çevresinde çektiği video Çin’in sosyal medyalarında viral olarak kısa milyonlarca kişi tarafından izlendi. Dünyaca ünlü Maraş dondurmasını tanıtmak için yoğun çaba sarf ededen Kahramanmaraşlı fenomen dondurmacı Cuma Nacar'ın da yer aldı video kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.