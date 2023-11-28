Takım Kaptanı Rasim Mutlu Yaptığı Konuşmasında Hayatını Kaybeden Tüm Sporculara Allah’tan Rahmet Diledi.

Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Ekrem Karaoğlan İse Kentte Spor Alalındaki Çalışmaların Hızla Sürdüğüne Vurgu Yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu Malatya Bölge Sorumlusu Işılay Çalışkan İçlerinin Buruk Olduğunu Söyleyerek Tüm Takımı Tebrik Etti.

Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör İse Sporu Her Zaman Desteklediklerini Ve Desteklemeye Devam Edeceklerini Söyleyerek Tüm Takımı Tebrik Etti.