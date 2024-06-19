Türkiye'nin tekstil sektörü açısından stratejik bir konuma sahip olduğunu belirten Öksüz şöyle konuştu:

"Ülkemiz, kaliteli üretim kapasitesi ve hızlı teslimat avantajlarıyla küresel pazarda önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor. İhracat rakamlarımız da bu durumu destekler nitelikte," ifadelerini kullandı.

Tekstil sektöründe sürdürülebilirliğin önemine değinen Öksüz, yenilikçi teknolojilerin ve dijitalleşmenin sektördeki rekabet gücünü artırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çevre dostu üretim ve sürdürülebilirlik, artık tüm sektörlerin olduğu gibi tekstil sektörünün de önceliği haline gelmiştir. İTHİB olarak biz de bu alanda çeşitli projeler yürütüyoruz ve firmalarımızı destekliyoruz," dedi.

Ahmet Öksüz, tekstil sektörünün geleceği hakkında da umutlu konuştu. "Tekstil sektörü, dünya ekonomisinde önemli bir yere sahip olmaya devam edecek. Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanında yapılacak yatırımlar, sektörümüzü daha da ileriye taşıyacak," diyerek sözlerini tamamladı.

Ahmet Öksüz'ün açıklamaları, tekstil sektörünün dinamiklerini ve gelecekteki potansiyelini ortaya koyarak, sektörde faaliyet gösteren firmalar ve yatırımcılar için yol gösterici nitelikte oldu.