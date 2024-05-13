Müşterilerine Sunduğu Cazip Fırsatlarla Dikkat Çeken Jeep Marfi Otomotiv Bu Kez Jeep Compass Aracının Tanıtımı İçin Başkonuş Yaylası'nı Tercih Etti.

Doğanın Eşsiz Güzellikleriyle İç İçe Olan Yayla Atmosferinde, Jeep Compass'ın Özellikleri Ve Performansı Kendine Hayran Bıraktı.

Hem Otomobil Tutkunlarını Hem De Doğaseverleri Bir Araya Getiren Bu Etkinlik Unutulmaz Bir Deneyim Sunuyor.

Başkonuş Yaylası'nın Muhteşem Doğası Ve Jeep Compass 'In Teknolojik Özellikleri Birleşerek Unutulmaz Bir Tanıtım Etkinliği Gerçekleştirildi.

Tanıtım Sonrasında Aksu Haber Mikrofonlarına Açıklamalarda Bulunan Jeep Marfi Otomotiv Satış Danışmanı Şeyda Menteşe Kaçırılmayacak Fırsat Ve Kampanyaları Anlattı.