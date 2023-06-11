Kabe`de hac ibadeti için hazırlıklar sürüyor.

Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Haram İşleri Başkanlığı, Hac mevsiminin başlaması ile birlikte her yıl yapılan uygulama kapsamında Kabe`nin örtüsünü alt kısmından 3 metre yukarı kaldırdı.

Bu uygulaman her yıl hac mevsiminde olduğu gibi örtüyü temiz ve sağlam tutmak amacıyla yapılıyor.

Açıkta kalan kısım, pamuklu beyaz kumaşla kaplandı.

Hacı adaylarının örtüyü çekiştirdiği, bazılarının ise örtüden parça kestiği belirtilirken, söz konusu uygulamayla Kabe örtüsüne zarar verilmesinin önüne geçiliyor. Örtü, Hac mevsimi bittiğinde eski haline getiriliyor.