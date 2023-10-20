Kahramanmaraş’ın Çatı Kuruluşu Olan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Kahraman Kente Daha İyi Hizmet Verebilmek Adına Kadrolarını Güçlendirmeye Devam Ediyor. Göreve geldiği günden beri farklı çizgisi ve gerek odaya yaptığı yenilikler gerekse de kahraman şehir için yaptığı başarılı çalışmalar ile kamuoyunun takdirini toplayan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, odanın kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

KMTSO'da Yapılan Seçimlerin Ardından Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına Betül Zabun Kenger Seçildi.

Konuyla İlgili Açıklamalarda Bulunan Başkan Kenger Bu Zorlu Süreçte Kendilerine Destek Olan Herkese Teşekkür Ederek Aktif Olarak Kadınların Gücünü Artırmak Adına Çalışacaklarını Dile Getirdi.