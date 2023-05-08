İddiaya göre hafta sonu görüş günü nedeniyle çocuklarını yanına alan baba, pazar günü çocuklarını tekrardan eski eşine teslim etmek için evin önüne geldiği. Bir anda ortalık karıştı. Eşine yumruk ve tekmelerle saldırmaya başladı.

Görüntülerde çocuğunu tekrar arabaya bindirmeye çalışan baba çocuğunun kolunu bıraktığı anda çocuk tekrardan babasında uzaklaşarak kaçmaya başladı. Eski koca şiddetini evin girişinde de devam ettirdi. Eski karısına tekme attı.

Çevredeki bazı vatandaşların da bu duruma sessiz kalıp izlemesi de pes dedirtti. Kurtulmak için çığlıklar atan kadın ölmek istemiyorum diyerek yardım istedi.