Kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha güçlü katılımını amaçlayan Kahraman Kadın Akademisi; kişisel gelişimi destekleyen eğitimler ve atölye çalışmalarıyla kadınların üretimden pazarlamaya kadar birçok alanda daha etkin roller üstlenmesini hedefliyor. Lansman programına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün de katılırken, programda yapılan konuşmalarda kadınlara yönelik projelerin toplumsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Kahramanmaraş’ta kadınların güçlendirilmesine yönelik çalışmaların artarak devam edeceği ifade edildi.