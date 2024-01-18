İşte Güngör’ün mesajı:

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Kahramanmaraş'ımızın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, İl Başkanımız Fırat Görgel olmuştur.

Siyasi hayatı boyunca partimizin her kademesinde büyük bir gayretle görev yapmış, birlikte uyum içerisinde çalışmaktan büyük mutluluk duyduğum Fırat Görgel kardeşimi tebrik eder, başarılar dilerim.

5 yıl boyunca Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tüm emeğim ve gayretimle hizmet etmekten onur duyduğum şehrimizde inşallah 31 Mart günü de en yüksek oy oranıyla bayrağı Fırat Görgel’e devredeceğiz.

Şehrimiz için hayırlı olsun.

#HazırızKararlıyız