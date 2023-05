Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki 1.500 rakamlı, geyikleri ile ünlü, yeşilin her tonunun bağrında barındığı ve her türlü endemik bitkinin yer aldığı Başkonuş Yaylası, hafta sonları depremzedelerin ve yerli turistlerin akınına uğruyor.

Akdeniz’in Saklı Cenneti Başkonuş Yaylası yüzde yüz doluluk oranı ile depremzedeleri ve çevre illerden gelen yerli turistleri ağırlıyor.

Kahramanmaraş'taki Başkonuş Dağı'nın kuzeybatı yamaçlarında bin 325 rakımda bulunan yayla, manzarası, nefes açan havasıyla ziyaretçilerini kendisine adeta hayran bırakıyor.

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kesişim noktasındaki Kahramanmaraş'ın Başkonuş Yaylası, serin havasıyla doğada vakit geçirmek isteyenlerin her mevsim gözde mekânları arasında yer alıyor. Yayla tesisi içerisinde atlı spor, yürüyüş parkurları, geyikler, endemik bitkiler, sedir ağaçlarının içerisinde doğa yürüyüşü gibi çeşitli aktiviteler düzenleniyor.

Özellikle deprem felaketinde yaşadıkları acıya rağmen toparlanmaya çalışan, ilk an itibariyle vatandaşların yardımına koşup kucak açan Başkonuş yaylası, bahar mevsiminin gelmesiyle sezonu açtı.

Kır lokantası, bungalov orman evleri, spor, çadır kamp, karavan kamp, piknik ve çocuk oyun sahalarının bulunduğu yayla, yaz sezonuna start verdi.