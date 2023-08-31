Kılavuzlu Su Sporları Merkezi’nde düzenlenen programda; Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Kahramanmaraş Organize Sanayi Spor Kulübü Başkanı Eftal Karaçalı, Büyükşehir Belediyesi Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, özel gereksinimli bireyler ve aileleri de yer aldı.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Adana ve Elazığ’dan programa katılım sağlayan özel sporcular; yüzme, atletizm, okçuluk, dart ve masa tenisi gibi çeşitli branşlarda dostça mücadele etti.

Renkli anlara sahne olan etkinlikte özel çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Etkinliğin özel çocukların kaynaşması ve dayanışmasına vesile olduğunu belirten ebeveynler de programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

