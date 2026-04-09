Geleneksel yöntemlerle doğal deriden üretilen çarıklar, Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi ve Truva gibi dünyaca ünlü yapımlarda kullanılarak dünya sinemasında yerini aldı.

El emeğiyle hazırlanan bu özel ayakkabılar, dayanıklılığı ve otantik görünümü sayesinde film yapımcılarının tercihleri arasında bulunuyor.

Bununla birlikte Kahramanmaraş çarıkları; Yunanistan, Amerika, İngiltere ve İrlanda gibi birçok ülkeye ihraç edilerek Türkiye’nin kültürel mirasını dünyaya tanıtıyor. Bu eşsiz zanaat, geçmişten günümüze uzanan bir değer olarak dikkat çekiyor.