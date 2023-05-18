Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yapımına başlanan ve hızla yükselen afet konutlarında 7/24 esasına göre çalışmalar yürütülüyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'taki depremlerden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasındaki ilçede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından temeli atılan kalıcı konutların bir blokunun kaba inşaatında sona gelindi.

Bir yandan "Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde AFAD koordinesinde kırsal mahallelerde yapımı tamamlanan 127 metrekarelik 3 oda 1 salondan oluşan tek katlı evlerin teslimatları sürerken diğer taraftan da zemin artı 3 ve 4 olarak planlanan TOKİ konutlarının inşaatı devam ediyor.

Gündüz iş makineleri ve işçilerin hummalı çalışmalar yürüttüğü şantiye alanındaki hareketlilik havanın kararmasıyla da hız kesmiyor.