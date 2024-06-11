Mimar Sinan İlkokulu mezunları, yıllar sonra bir araya gelerek hem anılarını tazeledi hem de Kahramanmaraş Doğa Koleji öğrencilerinin hazırladığı renkli gösterileri izledi.

Geceye katılan mezunlar, eski dostlarıyla buluşarak nostaljik anılar eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Doğa Koleji öğrencilerinin sergilediği dans, tiyatro ve müzik performansları ise etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Katılımcılar, böyle anlamlı bir programın düzenlenmesinden dolayı Doğa Koleji yönetimine teşekkür ederek, gecenin sonunda hatıra fotoğrafları çektirdi.

Bu özel gece, Mimar Sinan İlkokulu mezunları için unutulmaz bir buluşma noktası olurken, Kahramanmaraş Doğa Koleji öğrencileri de performanslarıyla büyük beğeni topladı. Gece, dostluk ve birliktelik duygularının pekiştiği, sıcak ve samimi anlarla dolu bir etkinlik olarak hafızalarda yer etti.