Öğrencileri ve velileri birbirinden güzel etkinliklerle buluşturan Kahramanmaraş Doğa koleji bu kapsamda Kadirli belediyesi iş birliğinde "Sucuk Ekmek Etkinliği" düzenledi.

Kadirli Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler ve veliler sucuk ekmek yapımında birlikte keyifli anlar yaşadılar.

Burada Aksu Haber’e konuşan Kahramanmaraş Doğa Koleji kurucu temsilci Nilgün Gürsoy Tepegöz “Amacımız birlik ve beraberlik içerisinde bu tür etkinlikler ile zamanı verimli kullanmaktır.”dedi.

Kahramanmaraş Doğa Koleji Aile koordinasyon lideri Volkan Tatar ise katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

Kadirli Belediyesi temsilcisi Ali Demirci de Kahramanmaraş Doğa Kolejine ve katılımcılara teşekkür etti.

Bu etkinlik, Kahramanmaraş Doğa Koleji'nin eğitim anlayışını destekleyen sosyal etkileşimleri teşvik etme ve topluluk birliğini güçlendirme çabasını yansıtıyor.



