Kahramanmaraş Akdeniz bölgesinde yer almaktadır..

Aksu Haber olarak şehir sakinlerine Kahramanmaraş hangi bölgede yer alıyor diye sorduk. Vatandaşlara yönelttiğimiz bu soru coğrafi kimlik konusunda ilginç cevapları beraberinde getirdi.

.

