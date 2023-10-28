Kahramanmaraş Akdeniz bölgesinde yer almaktadır..
Aksu Haber olarak şehir sakinlerine Kahramanmaraş hangi bölgede yer alıyor diye sorduk. Vatandaşlara yönelttiğimiz bu soru coğrafi kimlik konusunda ilginç cevapları beraberinde getirdi.
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Kahramanmaraş Akdeniz bölgesinde yer almaktadır..
Aksu Haber olarak şehir sakinlerine Kahramanmaraş hangi bölgede yer alıyor diye sorduk. Vatandaşlara yönelttiğimiz bu soru coğrafi kimlik konusunda ilginç cevapları beraberinde getirdi.
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