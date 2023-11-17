Uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu madde kullanma suçlarına karışan 82 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Ayrıca, operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde, sentetik uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri ele geçirildi.

Aynı dönemde Elbistan, Ekinözü ve Pazarcık ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda ise 25 adrese ve 45 şahsa yönelik icra edilen operasyonda, 45 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Bu operasyonda da uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi.

Trafik timleri tarafından yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan 881 araç sürücüsüne toplam 1.849.298 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 252 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullanımı tespit edilen 13 şahsın sürücü belgeleri geri alındı.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında ise 42 yabancı uyruklu şahsa toplamda 120.378 TL idari para cezası uygulandı, suça karışan 12 şahıs Gaziantep Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

TEM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda ise Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan aranan bir şüpheli yakalandı.

Ayrıca siber suçlarla mücadele kapsamında içerikleri uygun olmayan 10 sosyal medya hesabı ve internet sitesinin erişimi engellendi. Fuhuş, müstehcenlik ve yasadışı bahis içerikli 105 internet sitesinin erişime engellenmesi için de işlem yapıldı.