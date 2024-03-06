Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri vasıtası ile nitelikli dolandırıcılık", "şantaj", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş, İstanbul, Mersin, Osmaniye, Kayseri ve Hatay'da tespit edilen 21 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda cep telefonu, sim kart, banka kartı, hard disk ve tablet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İkametinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

