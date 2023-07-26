28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekillerinden Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Prof. Dr. Mehmet Şahin, Dr. Tuba Köksal, Mevlüt Kurt, Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç Ve Deva Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Uzm. Dr. İrfan Karatutlu Bir Araya Gelerek Şehrin Sorunlarına İlişkin Değerlendirmelerde Bulundu.

Kahramanmaraş’ın Milletvekilleri sosyal medya hesaplarından “her şey Kahramanmaraş için” notuyla bir araya geldikleri anda çekilen fotoğrafları paylaştı.