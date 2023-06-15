Komisyonlarda Görev Yapacak Milletvekillerinin Ardından Komisyon Başkanları Da Belli Oldu.

Eski Bakanlardan Büyük Çoğunluğu Meclis İhtisas Komisyonlarının Başkanlıklarına Getirildi.

Bu İsimlerden Biride Eski Tarım Ve Orman Bakanı Aynı Zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci Oldu.

Kirişci’nin TBMM’deki Yeni Görevi Tarım, Orman Ve Köy işleri Komisyonu Başkanı Oldu.

Öte Yandan Ömer Oruç Bilal Debgici Çevre Komisyonu Üyeliğine, Tuba Köksal Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeliğine, Mevlüt Kurt Ve Mehmet Şahin İse İçişleri Komisyon Üyeliklerine Seçildi.