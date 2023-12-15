Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğince (ATHİB) organize edilen "ATHİB 12. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması"nın kazananları ödüllerini törenle aldı.

İnovatif ve özgün tasarımlar geliştirmek, uluslararası tekstil pazarında etkin olmak ve modayı belirleyen ülkeler arasında yer almak amacıyla düzenlenen organizasyonda finale kalan 10 yarışmacı, çeşitli temalarla oluşturdukları konseptlerini Kahramanmaraş'taki bir otelin fuaye alanında sergiledi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, törende, Türkiye’nin tekstil sektöründe söz sahibi ülkelerin arasında olduğunu ve Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin tekstiline yön verdiğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ise yarışmanın tekstil sektörüne katkı sağlayacağını dile getirdi.

ATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan da sektöre katkı yapan firmaları desteklemek, ihracatlarını artırmak ve kazanımlarını sürdürülebilir kılmaya çalıştıklarını belirtti.

