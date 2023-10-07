Kahramanmaraş’ ta öğretmene saldıran veli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Onikişubat İlçesinde Mimar Sinan İlkokulunda sınıf öğretmenliği yapan Ferhat Pakdil, okulun önünde bir öğrencinin anne ve babası tarafından saldırıya uğramış ve darbe dilmişti.

Başından yararlanan ve bileği kırılan Pakdil, karakola giderek veli anne baba hakkında şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine harekete geçen savcılık dün gözaltına alınan veli A.A’ yı mahkemeye sevk etti. Mahkeme ise A.A. nın tutuklu yargılanmasına karar verdi.