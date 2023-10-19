İsrail’in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısı sonrası ülke genelinde tepkiler yükselmeye devam ediyor. Kahramanmaraş Tabipleri odası İsrail’in soykırıma varan saldırılarına tepki gösterdi.

Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Lütfi Tiyekli "İnsanlığa karşı işlenen suçların karşısında durun, durdurun. Yaralılara müdahale ve Filistin halkının temel ihtiyaçları için insani yardım koridorunu açın. İnsanlık suçu işleyen İsrail’e saldırılarını durdurması için yaptırım uygulayın” dedi.