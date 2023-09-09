Dulkadiroğlu Belediyesi Ve Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu İş Birliğinde Düzenlenecek Şeref Eroğlu Dereköy Güreş Şampiyonası, Depremde Hayatını Kaybedenler Anısına Gerçekleştirilecek.

Gerçekleştirilecek Güreş Şampiyonası Öncesi Basın Mensupları İle Heyecan Bahçesinde Bir Araya Gelen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay Şampiyona Hakkında Bilgiler Paylaştı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Şahin Hopur İse Bu Şampiyonanın Çok Özel Bir Anlamının Olduğuna Dikkat Çekti.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici İse Depremde Hayatını Kaybeden Tüm Vatandaşlara Ve Sporculara Allah’tan Rahmet Diledi.