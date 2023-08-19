Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer 6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremin merkez üssü Pazarcık’ta bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Kaymakamlık, İlçe Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü büyükşehir belediye başkanı hayrettin Güngör ile birlikte ziyaret eden Ünlüer, İlçenin son durumu hakkında bilgiler aldı.

Vali Ünlüer burada yaptığı açıklamasında, “ilçe ziyaretlerine Pazarcık ile başladık” dedi.

Programın ardından geçici barınma merkezi ve ilçede yapımı devam eden kalıcı konut inşaatlarında da incelemelerde bulunan Vali Ünlüer, “kasım gibi inşallah vatandaşlarımız konutlarına yavaş yavaş geçmiş olacak diye umuyoruz” ifadelerini kullandı.