Vali Ünlüer ve eşi Dr. Selma Ünlüer, ilk olarak Şehit Cumhuriyet Savcısı Mustafa Gül’ün eşi Seher Gül'ü evinde ziyaret ettiler. Seher Gül’ün Anneler Günü'nü kutlayan Vali Ünlüler ve eşi Dr. Selma Ünlüer, anjiyo ameliyatı olan Şehidimizin oğlu Kahramanmaraş Valiliği Özel Kalem Müdürü Afşin Gül’e ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Daha sonra Vali Ünlüer, Şehidimiz Mustafa Tatlı’nın annesi Bayram Tatlı ve Şehidimiz Hüseyin Kılçık'ın annesi Ayşe Kılçık’a ziyarette bulunarak anneler gününü kutlayıp sağlıklı ömür dileğinde bulundular. Şehitlerimizin anneleri ise Valimiz Mükerrem Ünlüer ve eşi Dr. Selma Ünlüer’e ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.