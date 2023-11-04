Van'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu, Göksun nüfusuna kayıtlı Samet Bektaş Şehit oldu.Göksun Kaymakamı Ömer Faruk Duman

Aile ve Sosyal hizmetler il müdürü Mutlu Kaya, aileye acı haberi verdi. Şehidin Göksundaki evine Türk bayrağı asıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Van’ın Başkale ilçesinde, 04 Kasım 2023 tarihinde, ikmal faaliyeti ile görevlendirilen askeri aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu, kahraman silah arkadaşımız Ulş.Söz.Er Samet Bektaş ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."