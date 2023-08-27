Bu hafta Pazarcık ilçesinin ekranlara taşındığı yeni bölümde, ilçenin doğal güzellikleri paylaşıldı.
Programa konuk olan Pazarcık belediye başkanı İbrahim Yılmazcan yapılan çalışmalar ve ilçe hakkında bilgiler paylaştı.
Bu hafta Pazarcık ilçesinin ekranlara taşındığı yeni bölümde, ilçenin doğal güzellikleri paylaşıldı.
Programa konuk olan Pazarcık belediye başkanı İbrahim Yılmazcan yapılan çalışmalar ve ilçe hakkında bilgiler paylaştı.
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