Kahramanmaraş'ın en çok tercih edilen markası Çırağın AVM, yaşanan felaketin ardından hizmet vermeye devam ediyor.

6 Şubat’ta yaşanan depremlerde 3 şubesini kaybeden Çırağın AVM, gerçekleştirdiği yoğun gayretler sonucunda şehrin farklı noktalarında oluşturduğu mağazalarla Kahramanmaraş halkının ihtiyaçlarını karşılıyor.

Beyaz eşyadan mobilyaya, küçük ev aletlerinden züccaciyeye kadar birçok markada ürün yelpazesini bünyesinde bulunduran Çırağın AVM, müşterilerini bekliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çırağın AVM Mağazalar Şefi Yunus emre çekem, “tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, memleketimiz Kahramanmaraş’ta meydana gelen fiziki etkisi 11 şehir olup, manevi etkisi tüm Türkiye’yi saran depremde, hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Çırağın AVM olarak bizimde çok büyük kayıplarımız oldu hepimiz sevdiğimiz insanları, iş yerlerimizi, şubelerimizi kaybettik. Bu memleketin evlatları olarak güzel şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için biz de varız. Değerli halkımıza hizmet amacı ile şu anda faaliyet gösteren Abdulhamit han şubemiz, Pazarcık şubemiz ve binevler şubemiz faaliyettedir. Kısa zamanda kuzey çevre yolu ve mersin şubemizi de faaliyete geçecektir. Bölgeler olarak yeni şubelerimizde açılacaktır inşallah. Bu zor zamanların bir daha yaşanmaması dileğiyle…” diye konuştu.

