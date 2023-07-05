Bu Kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı'nda Türkiye'nin hava, su ve toprak kalitesi anlık olarak takip ediliyor. Bu kapsamda 365 hava kalitesi izleme istasyonu ile Kahramanmaraş dahil tüm illerin hava kalitesi 7/24 izleniyor.

Türkiye’deki son beş yıla ait hava kalitesi verileri de incelendi. Buna göre; Partikül madde parametresinde yüzde 4 oranında, Kükürt dioksit parametresinde yüzde 46 oranında, Karbon monoksit parametresinde yüzde 18 oranında, Azot dioksit parametresinde yüzde 3 oranında, Ozon parametresinde yüzde 8 oranında, olmak üzere, hava kalitesinde ortalama yüzde 16 oranında iyileşme sağlandı.

Hava kalitesi izleme istasyonlarından elde edilen veriler hem www.havaizleme.gov.tr hem de Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı mobil uygulamasından kamuoyu bilgisine sunuluyor.